救生員荒未解決　碧波暢泳成奢望

早前一名7歲男童，在屯門青山公路青山灣段一間酒店泳池遇溺暈倒，由父親救起送院後不治。悲劇沒人想發生，遇溺事件背後亦有很多原因，一個無可否認的事實是年年泳季救生員都不足，部分公眾泳池更要被迫關閉。更有工會代表反映指，不少私人管理或經營的泳池聘請一些無牌或持假牌的救生員當值。另一方面申訴專員公署批評，負責監管私營泳池的食環署執管數字處於極低水平，有監管等於無監管。《東呼即應》訪問港九拯溺員工會及議員，並分析問題所在。

現時不少公眾泳池因救生員人手不足要局部關閉，不少市民都認為泳池十分擠迫。市民鄧先生更指出一個泳池可多達200至300人，游一個直池至少要停2至3次。市民徐小姐認為，始終疫情期間救生員未能上班，相對地原從事救生員的人變相可能全職做其他工作，而救生員工資又未至於很吸引，以至救生員人手不足。她認為政府或要加薪或調整福利，才可解決救生員人手不足問題。

港九拯溺員工會副理事長胡啓榮指出，救生員欠缺晉升機會，社會地位亦較低，最高級別是政府裏的一名長工，但亦只是「技工」職系，連正式叫「救生員」的名字都沒有，令到人們慢慢不再選擇這個行業。他續指，很多年輕人想投考其他紀律部隊前會先擔任救生員，因為比較容易入職，而且亦是一個救人的行業。但紀律部隊課程讀完後，考紀律部隊已經有優勢，變成任救生員的吸引力亦降低。他指以前有千多人去投考申請，而去年要求聘請700多人，但最後只能聘請到100多至200人。

胡啓榮又表示，即使向康文署或者政府申訴，到頭來都是治標不治本，表面上做了一些功課，但最終是沒有改善。政府曾指會增加兼職的工資，又有很多對外的推廣，但結果很多都流失到私人市場。而很多私人屋苑泳池都會四季開放，就可以做長工，衍生出愈來愈少人應聘救生員，影響到市民使用公眾泳池及泳灘的權利。他以沙灘為例子，現在全港有39個泳灘，去年只能開放22個，今年再少一個，有些泳池 興建更長時間空置，但是政府又要有維修保養，結果也是浪費公帑。

議員郭偉強指出救生員不足的問題已存在一段時間，議員亦曾要求政府就救生員做一個職系架構檢討，希望改善他們的待遇，增強吸引力。而不論是公務員的救生員，以至非公務員合約的救生員，即是季節性短期工作都是請不足人。回顧過去數年，想聘請的人數都是數百人，但是最後請到的都是九牛一毛，甚至只有八分之一，差距相當之大。

郭偉強續指，隨着一些新區發展，又會建新的泳池，近期最少都會多建兩個。將來譬如北都再發展，可能那邊都會有需要，如果未能解決救生員不足的問題，這些設施都會得物無所用。他認為政府應該是看到問題的，但一談到職系架構檢討牽一髮動全身，所以政府的動作超慢。而私人泳池食環署負責巡查，他指如果發現工作有做得不完善當然應該要改善，而不論是巡查的質素，以至一些巡查的記錄，似乎都停留在某一個時空，故希望有關部門能有明顯改善，聽到相關意見作出跟進。