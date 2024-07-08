油塘水泥廠被拒續牌仍運作　政府擬修例立即關閉無牌運作場所

油塘水泥廠因塵埃排放問題被拒絕續牌，並被駁回上訴，但仍繼續運作。

油塘水泥廠因塵埃排放問題被拒絕續牌，並被駁回上訴，但仍繼續運作，對市民造成困擾。政府計劃修例，打擊無牌進行水泥工程等違法行為。

環境及生態局提交立法會的文件指出，近年來發現有營辦商在上訴被駁回後，仍透過司法程序繼續運作，危害市民健康，故當局將修例引入「封閉通知機制」，允許監督機構發出通知，立即關閉無牌進行指定工序的場所，相關法人團體的董事和管理人員將承擔法律責任。

環保署發現有水泥工程營辦商透過使用流動的「附加筒倉」，並將「總筒倉容量」減至50公噸以下，試圖規避法例對「水泥工程」的定義和相關牌照要求。有營辦商亦將水泥工程轉移到近岸停泊的船舶上進行，導致潛在空氣污染問題。當局計劃修訂「水泥工程」的定義，把「總筒倉容量」改為「總儲存容量」，用車船儲存的方式都會計算在內，同時當局亦會將海上進行的水泥工程納入管制。

當局計劃在今年11月提交修例草案，並在明年初實施新的管制措施，預留至少半年的寬限期。

議員鄧家彪形容目前情況猶如「鬥氣」，指水泥廠被當局票控下，一直尋找法律空間繼續營運，修例將有助解決以往的執法問題。他又指油塘一帶正改劃為綜合發展區，如果仍有水泥廠，將對附近居民構成滋擾，建議將水泥廠搬往北部都會區，既能應付水泥的需求，也能減少對居民的影響。