充氣奇蹟主辦方致歉　原作者稱媒體相片質素低　難評裝置外觀

中環海濱舉行「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內設有5個巨型充氣展品，主辦方稱靈感啟發自國際知名AI藝術家@joooo.ann（Joann），惟Joann回覆傳媒查詢時批評展品非常醜陋及比例不好，要求停止展覽。活動主辦單位Central Venue Management（CVM）表示，今日（8日）收到Joann聲明，重申無參與展覽製作，亦無收取任何報酬，又指從不同媒體收到的相片質素低及不專業，難以準確評價裝置外觀。CVM亦就活動所引發的爭議致歉。

CVM引述Joann聲明指，授權CVM在香港創作實體充氣裝置，靈感源自其一年前利用生成式人工智能所創作的個人企劃，但並未參與展覽團隊的製作工作或其他執行範疇，並非最終實體裝置的設計者，活動開幕前沒有收到或審視實物裝置的任何圖像，亦沒有收到項目的任何報酬。

聲明表示，人工智能可以表現無限和超現實的創造力，但將這些設計轉化為實體裝置存在重大挑戰，因此實物與原人工智能概念有所不同屬預計之內，又指從不同媒體收到的相片質素低及不專業，令其難以準確評價裝置的外觀。

Joann又於聲明澄清，沒有參與和此項目相關的政治論述或其他事宜，若有任何關於展覽或相關政治議題的問題，應直接聯絡活動主辦方，自己不是回應這些問題的適當人選。

CVM則對「充氣奇蹟」所引發的爭議致歉，並表示活動首3天已錄得逾12,000入場人次，希望有興趣市民抽空到場參觀及品評。