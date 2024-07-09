發展局稱中環海濱場地以短租招標　盼引入具創意及多元化機構承租

中環海濱舉行「SummerFest中環夏誌」戶外活動，早前原作者國際知名AI藝術家@joooo.ann（Joann）批評展品非常醜陋及比例不好，要求停止展覽。活動主辦單位Central Venue Management（CVM）回應無參與展覽製作，亦無收取任何報酬，就活動所引起的爭議致歉。

發展局表示，持續改善和提供多元和優質海濱空間，憑著「段段有特色」的海濱發展概念，為市民及遊人帶來更好的體驗 。局方善用市場的創意和效率，令海濱更多元化，包括以短期租約招標方式把海濱用地租予私營機構，鼓勵發揮創意，引入各式各樣的活動和元素，過程當中有不同意見和聲音，屬意料之內，市民對不同項目表達的意見會為政府和主辦單位提供有用參考。

至於中環海濱活動空間，發展局自2014年起以短期租約招標方式，把該場地租予私營機構Central Venue Management Limited營運，2016年重新招標，2017年起新租約由Central Venue Management Limited聯同Serious Staging Limited（承租人）投得，現時每月租金為98.8萬元。按照政府因新冠疫情推出的支援措施，及受到位於中環海濱的鐵路工程影響，政府延長了該短期租約的固定租期至2025年12月31日。就下一個短期租約而言，發展局計劃在上一個租約完成前約12個月批出新租約，以更能配合和吸引不同盛事在該場地舉行，因此已按程序展開重新招標的準備工作。

由於該場地正是為容納多元活動，局方認為以短期租約方式批出用地較為合適。長遠而言，會參考過去近10年累積的經驗，考慮最適合發展海濱的模式。