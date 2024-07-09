政府提大欖隧道3個收費方案　指固定收$45或分時段較可取

大欖隧道專營權於明年届滿，政府已就後續安排及收費情景向立法會提交文件。政府就大欖隧道收回專營權後，提出3個擬議收費情景分析，分別是兩種固定收費模式(劃一收費35元或45元)與一種分時段收費模式(私家車收費介乎20至45元，的士收30元，商用車收45元)。運輸署助理署長梁世豪今日(9日)在電台節目表示，劃一收45元及分時段收費這兩個情景較可取。

梁指出，大欖隧道和屯門公路是物流業界的重要通道，調整收費時必須保持大欖隧道暢通

，同時能紓緩屯門公路的擠塞情況，但大欖隧道的剩餘容量有限，收費不能訂得太低，若劃下收費35元，或令否則欖隧和屯門公路可能會同時擠塞。而實施分時段收費，預期原先使用屯門公路的司機轉用收費的大欖隧道亦不會太多，但仍可以部分時段收費較低，讓市民在特定時段出行。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉則指出，目前大欖隧道向吉架貨櫃車提供只收35元優惠，政府收回專營權後亦應收35元或以下，深夜非繁忙時間可再減，甚至免費。立法會議員田北辰則稱，新界往市區的交通樽頸在於汀九橋，當局在確保汀九橋的車流佔容車量不超過120%之下，仍有空間進一步下調大欖隧道收費，建議私家車繁忙時段收37.5元，一般時段收20元，非繁忙時間免費。