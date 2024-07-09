升中派位　91%獲派頭三志願　學子入心儀學校直言「唔敢相信」

2024年度升中派位今日（9日）放榜，獲派首三個志願學校的整體滿意率為91%；獲派第一志願學校的滿意率為79%，油蔴地天主教小學（海泓道）的小六學生於今早陸續回到學校領取「派位證」及「入學註冊證」，在滿意率高企的情況下，不少同學均獲派心儀學校，表現相當興奮；而在禮堂等候消息的家長亦能放下心頭大石，部分更喜極而泣。

黃同學獲派第一志願的中華基督教會銘基書院，她直言昨晚十分緊張，直至凌晨才能入睡；又不停祈禱，結果今日成功入讀心儀學校，不用叩門，而且和朋友入讀同一中學，感到十分開心，「唔敢相信呢個係事實」。她續指為入讀心儀學校，一星期每日都參加不同補習班。老師郭主任亦指黃同學十分努力，時常都很擔心未能入讀心儀學校，又指黃同學在初中的成績「真係爭啲」，但亦十分勤力，時常會請教老師，「睇住佢一年比一年進步，去到五、六年班時進步係最大。」

另一位黃同學亦成功考入第一志願的嘉諾撒聖瑪利書院。她表示以前對數學科很沒有信心，後來為入讀心儀學校發憤讀書，最後更取得全班第一。她續指每日都會溫習3至4小時，考試前會再溫習更長時間。其家長黃太太亦對女兒考入心儀學校感到十分感動，她表示女兒的溫習都是由她自由發揮，「畀太多限制佢都有壓力嘅，都要訓練吓佢嘅自覺性，上到中學家長都幫唔到太多。」黃太太又表示準備了6份叩門資料，「真係用唔着都好開心，唔使周圍去。」

同樣考入第一志願真光女書院的梁同學表示花了不少心機準備考試，「上堂真係唔好掛住同同學傾偈，會損失好多嘢。」她又指考完呈分試後仍不時感到十分緊張，「考完試雖然放鬆少少，但一諗起呢個（派位）又緊張番，今早更因緊張而肚痛，但當在派位證上見到「真光女書院」時便放下心頭大石。家長梁太太為她感到十分高興，指在禮堂等結果時十分緊張，「一見到佢（梁同學）嘅時候啲眼淚就標，好開心。」

得知馬同學獲派第一志願的心儀學校循道中學，作為家長的馬太太亦喜極而泣，指馬同學溫習十分努力，對派得好學校感到十分感動，直言辛苦都是值得的。她續指昨晚心情已盡量平伏，希望以平常心應對，「都驚㗎其實，因為大家都好叻，希望仔仔可以入到第一志願，今日終於得償所願，所以真係好開心。」馬同學則指出之前付出了不少努力，雖然成績未算很好，但都考入心儀中學，所以感到十分開心。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指出今年滿意率比去年略跌，學校首3志願滿意率為89%，她解釋指滿意率與家長的選擇方式有關。如果家長選擇較進取，滿意率相對較低亦正常。而近年家長都十分留意升讀中一的學位情況，認為值搏率高，故有機會在統一派位時選擇較為進取。此外，她又指校長群間都留意到多了學生到香港就讀，對高小及中學影響較大，令參與派位的人數因而增加，甚至比預期高，故做成滿意率稍跌的情況。不過，陳淑儀亦指出滿意率與過去人口較高時相比並不算低，2至3%所牽涉的人數亦不算多，對家長而言都是理想。