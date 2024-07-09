議員支持規管網約車平台　籲當局平衡市民需求而非的士牌價

政府擬立法規管網約車平台，目標在明年訂定立法建議。運輸署今年稍後將調查乘客需求及轉變，半年內檢視進展，預期一年內完成，並視乎研究結果再評估可透過平台提供合規服務的車輛類別和數目及牌照要求。多名議員均贊成政府規管網約車平台，惟認為相關牌照及規管需平衡市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。

議員田北辰在電台節目中表示，據知現時市場上有約1.1萬架「白牌車」在一個網約平台提供服務，若一刀切規管網約平台，網約車服務可能大減，已提醒政府要小心處理。他支持政府規管網約平台，但同時應大幅增加私家車可申請合法出租車點對點牌照，建議日後若向私家車發出合法載客取酬牌照，起初數目至少要有4,000至5,000個，可考慮以先到先得形式供申請，同時大幅降低申請門檻。他亦要求領牌的網約車全部均須安裝閉路電視，由政府設立公開投訴機制作把關，一旦網約車平台接連受投訴，將不獲續牌。

另一名議員吳傑莊在同一節目中指，歡迎政府在文件中表示，繼續就網約車需求作研究及聽取意見，他認為是否增加載客取酬的出租車牌照，應視乎市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。他又指，的士車隊服務即將推出，若的士網約服務能夠滿足市民需求，或許不必再增發牌照，但相信這方面具一定挑戰，因為5個的士車隊牌照，每個或只有1,000至2,000輛的士，市民未必可以在短時間內約到車。