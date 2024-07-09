屠龍小隊案續審　其中一名被告自辯　指被捕當日遭施水刑

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（9日）在高等法院續審。控方早前已完成舉證，其中一名被告自辯說，被捕當日警員向他施行水刑，令他無法呼吸如同遇溺，有警員更揚言「係咪想滾水碌Jer Jer（陰莖）」。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。「屠龍小隊」成員李家田今日自辯指，他從沒打算串謀跟他人放炸彈或殺警。由於黃振強提供很多資助給他，又請他食飯。為免失去資助，他不會直接拒絕黃的要求，例如他不想去台灣軍訓，只會說「我唔想變John Wick」。對於黃振強被指是「屠龍小隊」隊長，李說在他認知上，「屠龍小隊」無隊長，只有成員。

李家田憶述，2020年6月被捕當日，他在住所睡覺，期間警員突然入屋，用手銬反鎖他，推他去廁所，不停掌摑他，問他「支槍喺邊」，並施行水刑。警員在廁所內扯他頭髮，用毛巾掩其面，再用花灑噴灑，他形容當時好像遇溺，「完全抖唔到氣，好辛苦，好似窒息咁」。警員當日亦曾向他說，「黃振強已經篤到你應一應」、「係咪想滾水碌Jer Jer（陰莖）」，甚至說同樣事情可以發生在他的母親身上。為保護母親，免得她被捕及受苦，故杜撰答案，向警指槍在其他人手中。及後又按警察要求簽下相關文件，及在錄影會面中講出警員着令他記住的答案。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023