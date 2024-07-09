地區蚊鼠問題　 議員斥部門劃清邊界稱「唔關我事」　令投訴重複

申訴專員公署在2022/23 年度接獲共9,279宗查詢及5,357宗投訴；2023/24年度則收到8,599宗查詢及4,351宗投訴。立法會議員與申訴專員今（9日）舉行會議，有議員斥同一地方有不同部門負責，但部門「權責太清楚」，導致蚊患、鼠患等問題部門之間稱「唔關我事」，希望可設立恒常機制處理跨部門問題，否則投訴只會「重複又重複」。

公署表示，2022/23年度接到的投訴當中，有766宗與 2019冠狀病毒病疫情有關，佔整體投訴約14%。完成處理的投訴為5,323宗，當中的2,558宗是已全面跟進並結案的個案。而2023/24年度是自2019 冠狀病毒病疫情後，公署接到共8,599宗查詢及4,351宗投訴，當中與疫情有關的投訴按年由766宗減至33 宗，完成處理共4,397宗投訴，已全面跟進並結案的佔2,053宗。

在2022/23年度以全面調查及查訊方式結案的投訴個案當中，分別有55.3%及17.9%是被投訴政府部門或公營機構有不足之處，而在2023/24年度則分別為54.7%及18.9%。公署指部分個案將以調解方式處理，調解平均只需10數天，不少個案更可於兩至三天、甚至一天內完成。在本年度首季，即4至6月公署已完成及正進行的調解個案共有75宗，比例上較

上年度187宗有所增加。

議員楊永杰希望政府可做好跨部門和機構協作，他指地區投訴蚊患、鼠患，因為部門「權責太清楚」，在邊界經常出現「太過清晰」的問題，如「水務署話山上係我嘅，斜坡話係路政唔關我事，行落少少就房署，出少少邊界位置就係食環」，斥同一個地方有不同部門負責，詢問會否有恒常機制處理跨部門問題，否則投訴只會「重複又重複」。

申訴專員陳積志指跨部門工作現在有很多成功例子，舉例指某一區的海濱市集有艇家賣海鮮，造成很多問題，但跨部門合作成功解決，而地區專員可協作處理問題，如未能成功可再上報。

有議員指垃圾徵費的討論引起市民對回收分類的意識，建議公署主動調查廢物分類回收桶的管理和成效，又指公署主動調查的項目表不見滲水問題，但滲水辦仍是舊模式，問及會否繼續跟進調查。

申訴專員陳積志指滲水辦工作過去有主動調查，但由於滲水是「老大難」問題，並非容易處理，而現在已經建立聯合辦事處，也大量用了調解方式處理。副申訴專員蘇錦成指2022/23年度的廢物分類回收桶的調查主要為調查三色桶的設置和使用。

陳積志指跨部門工作現在有很多成功例子，舉例指某一區的海濱市集有艇家賣海鮮，造成很多問題，但跨部門合作成功解決，而地區專員可協作處理問題，如未能成功可再上報。

另一議員陳紹雄問及有多少個案雖然有充分理據，但由於超出公署範圍，不由公署跟進，而公署轉介後會否有後續跟進。申訴專員陳積志表示2023/24年度有約2000宗未有結案，主要由於法例規定公署就部分範疇不能作出調查，如土地審批、防務保安、法律程序展開的案件、匿名、不涉及香港的個案等，他指收到的個案當中，每年都約有一半屬於此情況。

針對哪些個案會採用調解方式，陳積志指如案情比較簡單，以及有空間的話會優先進行調解，而不適合進行調解的個案，如案情比較簡單的個案會採用查詢方式，案情複雜和嚴重的話會展開全面調查。他又指如調解失敗，會委派調查員調查，但他指調解「成功率幾乎百分百」。

但議員江玉歡表示，申訴專員需要接受投訴和調查投訴，而調解有既定範圍，但她指申訴和調解是兩個概念，並有甚麼原則釐定調解還是行政失當。陳積志回應稱，調解工作根據條例進行，而調解員受到不同程度訓練，目前所有調查員已經全部接受調解訓練，17位受到深造培訓，5位取得專業資格。