東方檢舉YouTube10影片全評II級　議員質疑III級下架速度

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，東方傳媒機構(下稱「東方」)多次作出檢舉及投訴，其中於6月21及6月28日(第21及22度檢舉)共舉報10條影片，淫褻物品審裁處今(9日)公告全暫評為第II類不雅物品。今次影片涉男女赤裸交歡、用血繪畫、甚至劃破肚皮等血腥畫面，惟無一評III級。此外，立法會議員周浩鼎早前就本報檢舉的影片在立法會提書面質詢，質疑13條III級影片的下架速度，盼當局檢視，會繼續跟進事件。

東方6月21日檢舉的5條影片，包括男女在床上交歡後，女子長指甲劃破男方的肚皮並沾滿鮮血，她更將染血手指放進口中舔，其後更作狀殺死男方；全裸女模特兒在床上做出各種撩人動作，期間會裸露乳房；外貌可人的長髮女模特兒在拍攝造型照，尾段脫去胸圍露出乳房並躺在床上；女模特兒無上裝拍照，時而裸露乳房讓男攝影師拍攝其露點照；以及金髮女郎不但全程展露乳房，部分鏡頭亦見下體，男攝影師近距離拍攝，讓人想入非非。

至於6月28日的5條影片，部分涉及令人不安的血腥及恐怖情節。其中，首條影片講述一個年長女畫家以紅色顏料繪人像畫，年輕女子邀請女畫家觀看她的行為藝術，竟是脫至全裸並躺在一個浴缸上插入輸血管，將她的血液連接至浴缸的水喉頭開關，女畫家開啟水喉頭後，鮮血滴在年輕女子的胴體上形成「浴血」。其後女子與女畫家親吻對方，女畫家將女子迷暈並抽取她的血。原來女畫家所用的紅色顏料，是抽取真實人類的血而成，電影末段她更把新鮮的血塗在自己身上，令人看後感到心寒。

其餘影片包括展示女模兒上半身由穿衣到脫去上衣的過程，她需露出豐滿的乳房；有影片講述殘疾女子與一名為她做物理治療的黑人男子發生關係，二人玉帛相見，有大膽的露乳床上交歡戲份；有僅穿內衣褲的短髮女郎接受男子打賞，男子每付一張紙幣，她就會脫去一件衣物，當她一絲不掛後，男子仍說想要看更多，女子強行撕破自己的臉皮以至撐開肚皮，血肉模糊令人不忍目睹；最後一段影片講述一對年輕情侶的情愛表現，包括床上交歡及脫至全裸一起跳河。

議員周浩鼎指，早前投訴的100條影片有13條被下架，可見當局確實有行動，但仍然質疑速度，認為可以做得更快更好，數字比例應該更高，即使不是評定為3級，也需要向公眾交代投訴影片有何問題。他又指會觀察一段時間，若沒有改善，不排除有下階段跟進，如提出口質詢。