設北大嶼山海岸公園　議員憂白海豚會否回歸　倡無人島建碼頭

立法會一個小組委員會完成審議《2024年海岸公園(指定)(修訂)令》。有關修訂的目的，是在北大嶼山附近劃出面積約2,400公頃的水域以保育海洋生物。儘管措施特別針對因機場三跑工程導致數量大幅減少的中華白海豚，但不少議員都質疑能否吸引已離開的海豚重回舊地，又要求當局交代會否在海岸公園範圍內的無人島興建碼頭或資源中心以促進生態旅遊。當局引用過去興建新機場的經驗，有信心水域內的海豚數量有所回升，至於在無人島興建設施就要評估效益，以及會否同保育的原意有所牴觸。

若順利通過餘下的審議程序，有關修訂將於今年11月1日生效，擬設的北大嶼山海岸公園就會是全港第8個，亦是面積最大的海岸公園，其管理模式跟其他海岸公園大致相同。由於是機場三跑系統項目的核准環境影響評估報告內承諾的補償措施，為加強保育海洋生物的多樣性和可持續性，北大嶼山海岸公園會同珠江口的中華白海豚國家級自然保護區相連接。

議員陸瀚民留意到船隻不能超過10節的速度限制，對海岸公園範圍內的海天碼頭和擬建的遊艇碼頭有何影響，又指遊艇的速度在20至40節左右，雙體船一般是40節。當局有否評估海岸公園設立後，未來6年的中華白海豚的生態及數量能增加多少。他又提及海岸公園範圍內的無人島，如大小磨刀洲，沙洲等，當局有否計劃在島上興建碼頭或資源中心以促進生態旅遊。

另一議員蘇長荣則指三跑工程已展開一般長時間，海豚的生活習慣可之已經改變。他提到文件指中華白海豚有670公頃範圍的棲息地永久損失，然而早前機管局代表到屯門區議會解釋，指工程完成後已離開的海豚會重返原來的水域，他認為說法前後有矛盾。他續稱，船隻的排放可能對海豚有不利影響，冀當局交代海岸公園水道船隻的通過量。議員林振昇關注內地漁民非法捕魚情況，指漁護署的空缺高過一般部門，增加一個海岸公園後如何解決人手問題。

漁農自然護理署助理署長朱振華指10節航速的規定，是旨在保障中華白海豚的生活環境。其實海天碼頭的船隻會有繞道安排，繞經沙洲龍鼓洲以北，然後往西行，碼頭泊位在海岸公園以內，船隻進出只會越過一段約1公里的距離，減速的要求是可以接受。

他又指1995年至98年新機場興建期間，北大嶼的中華白海豚只有約50條，當1998年機場啟用後5年，中華白海豚回升至100條。目前珠江口的中華白海豚數量約2,600條，按過往經驗，料今次提升海洋生態措施可以吸引中華白海豚回歸，數量恢復增長。

至於成效方面，他指需要時間，機管局承諾在大嶼東北和西北水域，進行為期6年的監測，評估海岸公園對保育中華白海豚的成效，透過船上目測和8個水底監測點，以海豚發出的聲音來推算數字，本港水域有百多條，數字量穩定之餘，在工程完結後更有輕微增長。漁護署亦會監察水質和漁業資源以評估整體情況。