調查指近6成以大學為目標　8成學生考慮選讀不易被AI取代工種　

中學文憑試下周三(17日)放榜，香港青年協會「DSE 27771112計劃」今日公布「升學規劃調查」結果，發現有58.3%考生均以大學學位為升學目標，同時調查亦發現83.6％受訪學生表示規劃升學時會「增加考慮不易被人工智能（AI）科技取代工種相關的科目。計劃負責人表示，今年受訪考生對學歷的重視程度有增無減，提醒學生切忌盲目跟隨AI潮流，應深入了解每個科目的內容，確保與自己的興趣及能力相符。

青協於5月初至6月中期間，以網上問卷進行調查，共訪問了513名應屆文憑試考生和802名準考生。發現AI發展與應用對學生的升學規劃有一定影響，有66.3%受訪學生表示會「增加考慮AI新興科目」，但超過65.8％學生坦言「對AI相關的資訊並不了解」；逾63.4%學生對前路感到擔心及有61.5%學生感到迷惘。

調查亦發現，有58.3%考生均以大學學位為升學目標。僅不足5.5%考生目標為副學士或高級文憑，是近5年最低，反映追求更高學歷的考生愈來愈多。至於如未能於聯招獲派心儀科目，調查更顯示有62.2%考生考慮報讀自資副學位課程，選擇海外升學有20.1%。調查亦發現，有41.7％受訪考生的放榜壓力達7至10分（1分為壓力最低，10分最高），與去年相約，反而有57.6%的準考生表示面對的壓力更大。

香港青年協會督導主任陳英杰表示，近年AI發展迅速，廣泛應用於各行各業，院校課程也百花齊放，面對過於豐富的資訊及選擇，令不少考生感到花多眼亂、迷惘及欠缺目標方向，鼓勵考生把握黃金時間，為不同成績制定規劃及應變方案，從容應對各種可能的結果。