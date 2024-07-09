社民連余煒彬否認未經批准貼橫額　申押後待「黎智英8.18案」結果

社民連內務副主席余煒彬，2022年在銅鑼灣擺街站期間，被指展示寫有梁國雄、岑子杰等名字的橫額，遭票控「未經准許而在政府土地展示/張貼招貼或海報」罪。余煒彬早前表明不認罪，案件今（9日）在東區法院進行審前覆核。由於余煒彬希望待黎智英等人涉8‧18集會案上訴結果，裁判官最終把案排期至9月4日開審，預計審前兩日。

傳票控罪指，余煒彬於2022年9月11日下午4時04分至40分，在銅鑼灣港鐵站E出口對面的行人路上展示一幅印有梁國雄、岑子杰和陳皓桓的名字及相片和一句口號的橫額，橫額面積為1米乘2.5米。余煒彬今日沒有律師代表，自行應訊。他向法庭透露，將爭議將爭議食環署當日的行動是否適當及其相稱性，並法庭考慮等候黎智英8‧18流水式集會案的上訴結果。控方預計會傳召兩名執法人員作供，並播放兩段影片作為佐證。

翻查資料，壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。在8‧18案中，黎被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，共判監12個月。黎早前就該案與李柱銘等6人提出上訴，高院上訴庭駁回7人參與非法集結罪的上訴，但組織控罪則上訴得直，定罪撤銷。7人就被駁回的參與罪申終極上訴，終院上月開庭處理，暫未有裁決日子。

案件編號：ESS 6522/2023