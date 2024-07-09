動漫節月尾開鑼　增廿蚊小童門票　新措施減龍友阻塞通道

香港動漫電玩節今年來到第25屆，並將於本月尾在香港會議展覽中心1號展覽廳開鑼。主辦方今日(9日)表示，今年有逾142家參展商參展，展位數量為650個，同人區的攤位數亦達270格。動漫節將於每日早上10時至晚上9時舉行，最後一天提早於晚上8時閉館。票務方面，今年新增小童門票售20港元，一般門票與去年同價售42港元，不過以往家長亦可憑門票攜帶2名12歲或以下兒童進場。另外，今年現場不設售票處，市民需於ACGHK App內，或於便利店購買實體票。

是次動漫節將於本月26日至30日期間舉辦，針對近年動漫節因「龍友」聚集拍攝而出現過度擠擁，導致阻塞通道的情況而被人詬病，主辦方指今年CosParadise將設於Hall 3B & 3C兩個場館，所有Cosplayer及攝影人需要經ACGHK app進行相關付費登記或購買通行證，價格分別為20港元及80港元，而且每日限定3,500及300個名額，希望在加大場地的同時，亦因應場館面積而設立人數上限，以確保在場人士安全舒適。

另外，今年入場將繼續採取頭籌咭安排，7月26日至27日期間每日隨機抽籤300名名額，為第1至300位入場人士編訂入場次序，如每天登記人數不足300，將隨機抽籤編配入場次序。有意參加市民需於7月18日前透過ACGHK App實名制登記參加，每人可同時選擇兩天登記參加。