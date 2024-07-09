港珠澳大橋進口鮮活食物數量少　議員建議免路費

2019年12月起政府增設經港珠澳大橋進口鮮活食物的通道，並設立了食物檢查站以執行口岸的管制工作。立法會食物安全及環境衞生事務委員會今（9日）討論有關事宜，有議員表示港珠澳大橋進口香港食物車輛數目與文錦渡相比只有1成，建議經大橋運輸的農產品可免路費。

食安中心於2022年6月起將於指定時段經大橋進口鮮活食物的範圍擴展至冷藏及冰鮮家禽，以進一步保障內地鮮活食物供港以及便利業界，並已在2024年7月1日進一步延長有關使用大橋進口鮮活食物的運作時間。

在新安排下，經大橋進口鮮活食物到香港的每天運作時間由8小時延長至16小時，即從內地經陸路運送冷藏/冰鮮家禽、肉類及野味、蛋類、奶類、鮮活水產食品及蔬果的車輛，可於下午一時至翌日早上五時經大橋進入本港，並接受食安中心人員抽查。而為配合鮮活食物經大橋進口到香港，食環署食安中心在大橋（香港口岸）的入境貨物檢查大樓設立了食物檢查站。

議員陳振英表示目前港珠澳大橋對比文錦渡的進口香港食物車輛數目只佔約1成，詢問是否符合當局預期，而港珠澳大橋需要收費，詢問收費會否影響大橋使用率。議員何俊賢也表示，港珠澳大橋運輸的食物種類當中有66.5%水產品，但他指廣西是農業省，但只有0.8%是經港珠澳大橋過來的蔬菜和水果，詢問原因為何。當局表示目前只延長了通關數日，因此需要再觀察大橋使用率。

另外，議員邵家輝港珠澳大橋海產的抽檢情況，當局回覆指整體抽檢合格率達到9成9以上。