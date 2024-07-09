中電就黃大仙停電交報告　2條地下電纜接頭曾受外物干擾致故障

在上月12日，黃大仙下邨龍光樓、現崇山、美東邨美德樓及黃大仙中心南館等地方大範圍停電多個小時。中電今日(9日)已向機電署提交調查報告，指有兩條地下電纜的接頭曾受第三方外物干擾，引致絕緣功能逐漸受損，導致故障。中電稱正探討適當賠償安排，會適時公布。

當天下午1時，中電偵測到一條位於聯合道至美德樓的1.1萬伏特電纜發生故障，該電纜被即時隔離，並用另一條位於龍光樓至趣園樓的電纜供應電力，因為當時供電未受影響，而中電亦隨即向相關政府部門申請進行緊急掘路工程，安排工程人員搶修故障的電纜。直至晚上8時02分，原本的電纜仍在搶修中，但於龍光樓至趣園樓正在供電的1.1萬千伏特電纜發生故障，因此約2,250個客戶的電力供應受到影響。經工程人員全力搶修，近500個客戶的供電於晚上11時30分以流動發電機提供，而其他客戶供電於翌日(6月13日)凌晨零時11分全面恢復。中華電力其後詳細剖析故障的電纜，確定兩條電纜各有一個電纜接頭之前曾經受到第三方外物干擾，引致絕緣功能逐漸受損，令當日兩條電纜先後發生故障。

中電再次向受影響的市民衷心致歉，感謝各界諒解。該公司理解黃大仙區市民對電力事故的關注，已即時採取額外應對措施，包括加強巡查黃大仙區的電纜線路與變電站設備，預計七月中前完成巡查區內所有客戶變電站，同時會加強巡查第三方工地，提醒工地前線工人，在進行第三方工程時避免干擾地底電纜，以免造成破損。此外，亦會繼續應用創新科技為黃大仙區内關鍵地底電纜進行狀態檢測，以及加快更新黃大仙區內的關鍵供電設備。