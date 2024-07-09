八達通商用App下月推優惠　商戶每月首1萬元交易額免手續費

八達通今日(9日)公布針對小微企的支援措施，包括由8月1日起，向所有商用版八達通App的商戶，永久豁免其每月首1萬港元交易金額的銀行帳戶資金轉帳費用，料有超過4.6萬個小商戶受惠。八達通亦計劃於今年下旬推出新服務，研究將商用版八達通App帳戶內的款項，免手續費增值至八達通卡，又計劃開放支付網絡，支援更多支付工具付款。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，現時商用版八達通App有超過4.6萬個商戶使用，主要包括零售或家品店、餐廳食肆、個人護理或藥房、服飾等民生小店；當中有超過80%商戶每月交易額等同或低於1萬港元，即在新措施下，大部分小微企的銀行帳戶資金轉帳費用可獲全免。至於超過1萬港元後的交易金額，則需按現有規定繳付1.5%手續費。

李玉兒補充，現時為新申請商用版八達通App商戶提供的優惠會一直延續，包括豁免首6個月銀行帳戶資金轉帳費用，以及向商戶免費贈送八達通流動收款機等。她指出，是次推出新措施，旨在帶頭支持小商戶，減低其營運成本，鼓勵更多商戶接受電子支付。她續指，與去年相比，在撇除消費券影響外，今年商戶的交易量按年升10%，期望新措施推出後仍能維持高增長水平。