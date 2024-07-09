兩歲女獨留公園轟動全城！　法例存漏洞成虐兒幫兇？

近日出現當街綁架小孩事件！一名3歲男童，於本月3日在將軍溴的商場被歹徒抱走綁架，家人遭勒索66萬泰達幣(拆合約514萬港元)贖金，幸好男童終獲救，兩名中港女疑犯落網。綁架案發後不少家長都感擔心，帶着小朋友時會「捉到實」。而疏忽照顧兒童事件亦時有發生。上月28日，一名兩歲女童在旺角一個兒童遊樂場被發現獨自玩耍，幸有熱心人士帶女童報案求助，最終女童的母親及協助照顧的印尼籍女友人分別被捕。就本港保護兒童法例有否阻嚇性及社會、對弱勢家庭提供的支援是否足夠，《東呼即應》找來專業人士分析。

《東呼即應》就相關議題進入社區訪問市民。市民湯女士表示不會獨留小孩在家，因為很危險，唔知他們會做甚麼事。市民邱太稱「太危險，佢哋識得去開門走出門口！」當問到如果成人帶小孩到公園，中途離開買餸是否犯法，市民湯女士指，「犯法，你唔可以遺下小孩，喺戶外玩好危險。」；張小姐則稱「一定犯法」，她指情況與獨留小孩在家一樣，除非有另一位家長看管，或其他家人看管就可以。市民邱先生則稱「其實如果無成年人看管，我相信係一個疏忽照顧責任。」

大律師陸偉雄表示，根據相關條例，干犯「對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪」此種罪行有5種形式，包括襲擊、虐待、忽略、拋棄和遺棄。而照顧一名小朋友，要肩負起作為一個管養、看管，或者照顧責任的人，若干犯了上述5種形式任何一種，其實已干犯相關控罪。如果和小朋友到公園遊玩，照顧者中途離開去買餸菜，照顧者已屬犯法。陸指現時的問題是，有人可能干犯了相關罪行，但沒有人知道及舉報，變成了即使出現虐待或者忽略的行為，亦不能夠去制裁這些人。他認為政府的宣傳或要做多些，市民大眾亦應該有熱心舉報的能力。

議員顏汶羽稱，好多人都會說「生仔之前要考牌」，政府或者社會不同的非政府機構，其實都有些新手爸媽的課程及宣傳教育。他指在政府催谷生育率的時候，當然要了解基層或者弱勢家庭，但其實都未必能很仔細地接觸這些資訊。顏表示希望政府可以更加主動出擊，母嬰健康院或者公立醫院，特別是在有新生嬰兒出生的時候，政府都可以將多些相關資訊，透過該些渠道直接給新生嬰兒的父母。他指雖然香港的出生率很低，但其實託兒的設施名額及分布都是不足夠的。