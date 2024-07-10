多間公院排隊擴建重建　兩期計劃涉款4700億

本港近年醫院工程多，涉及公帑開支不少。當局於2016年施政報告公布第一個十年醫院發展計劃，並為醫管局預留2,000億元，以重建和擴建11間醫院，以及興建一間新急症醫院、3間社區健康中心和一間支援服務中心；當局之後再於2018年施政報告表示，已邀請醫管局籌備第二個十年醫院發展計劃，涵蓋19個工程項目，涉及約2,700億元。

第一個十年醫院發展計劃包括多間大型醫院的重建及擴建工程，其中耗資百億元的廣華醫院第一期重建新大樓，亦是計劃項目之一。

大樓於去年11月被揭發電線槽鍍層不達標，運作約一年更已出現故障，其電力系統上月發生故障，導致一宗手術要中斷，轉往其他手術室進行，翌日亦有約23宗非緊急手術要改期。

除廣華醫院重建工程，第一個十年醫院發展計劃亦包含瑪麗醫院第一期重建工程、威爾斯親王醫院第二期重建工程、瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建，及聯合醫院擴建等。據醫管局網頁顯示，瑪麗醫院第一期重建拆卸臨床病理大樓、香港大學病理學大樓和醫生宿舍，以興建一座新大樓，料今年竣工，主要工程費用超過135.5億元；威院第二期重建將分兩階段進行，第一階段將拆卸現有建築，騰地興建一座住院新翼大樓，以及為現有住院主樓暨創傷中心進行翻新，料2029年竣工，主要工程費用超過219.7億元；至於瑪嘉烈醫院擴建主要工程於今年3月開展，費用逾55.3億元，而聯合醫院擴建相關工程則由明年開始分階段完成，主要工程費用超過181億元。