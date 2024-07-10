伊院毆執法人員搶槍案　男子妻車禍命危　情緒低落圖奪槍自盡

昨日(9日)晚上近7時半，兩名執法人員於油麻地伊利沙伯醫院6樓深切治療病房、調查一宗在旺角發生的交通意外案件後，準備離開病房時，一名男子突然發難，揮拳襲擊其中一名男執法人員，混亂間有人企圖搶奪佩槍，執法人員立刻制止，並拘捕該名男子。

據悉，被捕(37歲)姓林男子周日(7日)駕駛電單車、載同其姓曾妻子至龍翔道近港鐵鑽石山站對開，因應路面情況收慢時，被尾隨的私家車撞及，令其妻子身體多處嚴重受傷，情況危殆，留醫於上址病房。林男探病期間突然情緒低落萌生死念，企圖搶槍自盡。

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