涉租用外賣平台帳戶開工　8假難民黑工及3帳戶持有人被捕

入境處經情報分析及深入調查，早前聯同勞工處展開代號「光影」執法行動，打擊外賣行業黑工，一連三日拘捕8名南亞裔男子(20至45歲)，當中3人為印度籍，其餘為孟加拉籍，他們分別利用步行、踏乘單車或電動單車方式，透過本地外賣平台從事外賣派遞工作，從中收取每單約20至35港元酬勞。據了解，被捕人俱已提出「免遣反聲請」，不能在香港合法受僱。

及至今日(10日)早上，人員再於旺角、油麻地及佐敦3個住宅單位內，拘捕另外1男2女(19至45歲)本地居民，調查顯示他們於外賣平台實名註冊帳戶後，以每月約3,000港元向黑工租出帳戶，有關情況相信已持續8至9個月。該3名帳戶持有人涉嫌「協助及教唆非法勞工接受僱傭工作」及「串謀詐騙」等罪行，現已被扣留調查。

有鑑於近年外賣送餐行業愈趨普遍，雖然外賣平台要求送遞員以香港身份證實名登記，但相關程序未夠嚴謹，始令不法分子有機可乘，入境處於今年起多次展開執法行動，並已聯絡3間本地主要外賣平台，要求平台透過改善人面識別系統、採用多重認證及凍結可疑帳戶等方式加強核實送遞員身份。行動中有3名外賣員涉嫌非法駕駛電動可移動工具，稍後將轉交有關部門跟進。