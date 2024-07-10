立會議席空缺未定補選日期　政府：首屆至今30議席曾懸空逾年

在2022年12月27日時任立法會議員黃元山，「轉跑道」加入政府任特首政策組組長，其議席懸空逾年半，但至今仍未公布補選安排。當局今日(10日)指會繼續與選舉管理委員會保持密切溝通，並按實際情況，在切實可行的範圍內作適當考慮有關安排。

選舉事務處今年度的預算開支中，預留逾5億港元選舉開支，作為或有需要進行區議會及立法會補選之用。

當局回覆議員狄志遠的書面提問時指出，自第一屆立法會成立至今，共有51個議席於任期內懸空。鑑於補選安排須根據法例及按實際情況進行，以往出缺情況亦未必會在短時間內舉行補選。按統計顯示，在上述51個出缺議席中，58%即30個議席的懸空時間超過一年。

被問及每場補選涉及的議席數目及開支為何、政府基於甚麼考量或準則，決定進行該等補選，當局回覆指自第一屆立法會以來，政府共舉行了10場立法會補選，涉及20個議席。

補選開支方面，當局指受多種因素包括議席數目、所屬界別、選民人數、投票站數目、場地租借情況，以及所需人手等所影響，故不同補選的開支總額會有所差異，當局會繼續以提升效率和審慎理財為原則，使日後的公共選舉在成功舉行的同時，亦符合成本效益。