北都發展收地進展順利　引片區開發及地花提速

政府正部署發展北部都會區，已知開支或預算已逾2,240億港元。發展局局長甯漢豪接受傳媒訪問時指，北部都會區的收地進展順利，未受經濟影響，指出該區發展要長遠看，政府亦曾公開承諾在一個10年期內，北都會提供3,000公頃新發展土地，當中4成要在10年內平整，會推行「片區開發」及「地花」等模式加快發展步伐，有信心北都發展成不同產業，亦可與大灣區產生協同效應。

甯漢豪指，在住戶收地方面，現時可免資產審查安排上樓，令安置受影響住戶的工作更暢順。不過，回收棕地方面出現較多問題，因收回棕地政府必須提供補償，而隨着回收的棕地數量愈來愈多，適合作業界經營的地段愈來愈少，她期望棕地作業升級轉型，遷往高端的產業大樓。

為加快北都區發展，政府會採用多元化發展模式，包括引入「片區開發」模式。即由政府提供區內不同板塊的土地，透過招標形式交由私人發展商進行土地平整、基建及發展等工程，所有工程開支將由發展商承擔，有助減輕政府現金流壓力。也會引入「地花」概念，即未完成平整就推出招標，以期加快發展步伐，她舉例指洪水橋多層大廈用地，稍後會推出招標與土地平整同步進行。

至於交椅洲人工島的發展情況，她透露爭取最快在現屆政府任內，即最遲2027年展開填海工程，發展局正進行環評，爭取9月前提交環評申請，但亦不想拘泥於哪一個月，指出先做好環評，希望有個好開頭。