當局擬下半年與大灣區以外城市簽協議書　重啟公僕與內地交流

外界批評公務員欠缺國際視野及不熟國情。當局指正籌備與粵港澳大灣區以外其他重點內地城市重啟公務員交流活動，計劃在今年下半年簽署交流協議書，具體安排有待落實。

公務員事務局書面回覆議員陳祖恒有關公務員外派和交流的情況，指港府於去年恢復與內地城市作公務員交流，並首先開展與粵港澳大灣區內地城市的交流活動。首批共10名香港交流人員於去年12月份別獲安排到深圳福田和前海的不同政府單位擔任特定職務，與深圳人員作深入交流，參與交流的中高級公務員來自8個部門和職系，而當局正與廣東省政府商討下一階段計劃的安排，包括廣東省選派公務員到特區政府部門交流的安排。

為進一步擴闊公務員的視野，當局指不同部門會與國際組織合作，借調公務員到相關機構短暫工作，例如國際刑警組織、聯合國國際貿易法委員會秘書處、財務行動特別組織秘書處及亞太區經濟合作組織秘書處等。

此外，首兩批共17名青年公務人員獲外交部推薦以中國人員身份參與聯合國初級專業人員方案，在聯合國總部或其屬下機構，例如聯合國秘書處、聯合國環境規劃署、聯合國貿易和發展會議、世界知識產權組織及聯合國歐洲經濟委員會等任職。當局會持續發掘機會，讓公務員在國際舞台上豐富閱歷，發揮所長。