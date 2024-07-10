170長者參與廣東院舍計劃　議員指反應未如理想

香港人口高齡化，根據政府統計處的人口推算，本港的長者人口佔比將由2021年的20.5%升至2046年的36%，即每3名香港市民中便有多於一名是長者。針對政府推行的「廣東院舍照顧服務計劃」，當局指截至今年3月底參加計劃的香港長者約170人，有議員指參與長者少，反應未如理想，認為長者因顧慮醫療需要，因而對跨境安老卻步。

議員林順潮今日(10日)在立法會提出口頭質詢，指近年北上安老漸成風氣，社會福利署於去年7月放寬參與「廣東院舍照顧服務計劃」的營辦者參與資格，至今政府收到及批准多少宗申請；他又關注政府同內地城市有關部門共同物色合適養老機構的工作的進度，以及政府就每個所購買的資助安老宿位的每月平均開支。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，由去年7月開始放寬廣東院舍照顧服務計劃的營辦機構參與資格，無論非政府機構或私營機構，只要曾提供資助安老院舍服務且紀錄良好，都可以申請將其位於粵港澳大灣區的內地城有安老院納入計劃，社署至今共收到7宗申請，當中兩申請獲批，由2024年5月加入計劃；其餘4宗申請正審核中，1宗被拒。

局方同廣東省民政廳已簽訂合作意向書，開展探索共同指定的大灣區內地城市的內地機構營辦安老院參加計劃，而有關院舍是廣東省民政廳根據星級養老機構名單中被評為4星或以上，和至少兩年營運紀錄。局方正實地考察，讓更多合適院舍加入計劃，以提供更多選擇，有關計劃的開支是3,250萬港元，截至2024年3月底參加計劃的香港長者約170人。社署每一年購買的宿位，是視乎長者人數。開支是受不同因素影響，如院舍所處的位置，設施和服務水平等。為免影響買位磋商，政府不宜透露平均開支。

議員陳永光指計劃只得170長者參與，反應未如理想，認為長者因顧慮醫療需要，因而對跨境安老卻步。他詢問當局把計劃擴展至更多院舍的同時，會否推出跨境醫療和福利過河的措施，讓長者安心參加計劃。議員黃國認為跨境安老須有政策的配合，例如父母返回大灣區安老，子女只要有支付費用，應可享供養父母免稅額，而當局協助居住內地的長者可以申請港澳居住證，以便參與內地醫保。社福界議員狄志遠指兩地的院舍服務有差距，冀當局交代有關院舍的監管制度及巡查安排等。

孫玉菡指長者選擇跨境養老，除了着眼醫療配套，還會考慮到子女或親友的探訪，當局會積極研究優化醫療券的安排，其實香港長者只要入住計劃下的內地院舍半年左右，就可以申請居住證繼而購買醫保。由於內地院舍有內地的法規規管，香港不能越境監管，但會通過同廣東省民政廳的合作，物色信譽良好的院舍加入計劃。他強調即使入住香港的資助院舍也要付費，然而計劃下的內地院舍是完全免費，且有6個月的試住期，局方只要力所能及，會盡量協助跨境養老。