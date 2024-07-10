當局擬第4季提修例　處理滲水冷氣機滴水及垃圾屋問題

地區事項統籌工作組於2022年開展「香港新市容」全港清潔運動，其後改組成為環境衞生及市容工作小組，繼續跟進環境衞生工作。政府指提高亂拋垃圾及店舖阻街罰則後，收阻嚇作用，當局在今年第4季提交修例草案，就處理樓宇滲水、冷氣機滴水及垃圾屋等的公共衞生妨擾問題，定明涉事單位需要配合政府調查的要求，以及違反有關要求的罰則。

提出口頭質詢的議員劉智鵬指鑑於市容工作涉及多個範疇，包括環境衞生、公共衞生和街道管理等，詢問工作小組如何發揮督導和統籌職能，協調相關政府部門解決問題，以及有何機制向工作小組轉達從各渠道接獲的投訴及建議。

政務司副司長卓永興表示，為改善環境衞生，他會就涉及多個部門，但權責不清的地區環境衞生問題制訂標準行動模式，即相關部門按工作組指示分工，合力採取聯合行動，他指其中一個成功例子為處理後巷棄置電單車問題，截至2024年5月底，各部門已經按標準行動模式在18區合共進行超過130次聯合行動，移除超過630輛棄置車輛，超過7成為電單車，而多個纏繞地區多年的環境和衞生問題，包括旺角花墟、黃大仙牛池灣村、元朗新界、上水龍豐花園，均應用標準行動模式，由香港警務處和食物環境衞生署採取聯合行動整頓。

他指會不時按需要和有關部門討論地區環境問題，兩年來全港738個黑點中，9成已大為改善，專組也會全面檢視有關環境衞生法例的權限和罰則，以提升政府處理各項環境衞生問題的效率、成效和阻嚇力。

針對法例檢討工作，他指會分兩個階段進行，首階段聚焦在亂拋垃圾和店舖阻街的罪行，有關罰款由1,500港元分別大幅提升至3,000及6,000港元，並已在2023年10月22日生效，而對比新罰款金額生效的前後6個月，執法部門就亂拋垃圾等環境衞生罪行發出的定額罰款通知書下降超過3成，由約23,400張下降至15,000張。至於針對店舖阻街及非法棄置大量垃圾的定額罰款通知書大幅減少約8成，由4,100張下降至630張，反映新罰款水平具阻嚇力。

第二階段政府會修改法例及落實新的行政措施，以提升政府處理多項環境衞生問題的效率和成效，如進一步提高食環署的執法權力，以更有效處理店舖阻街，並就樓宇滲水、冷氣機滴水及垃圾屋等的公共衞生妨擾問題，定明涉事單位需要配合政府調查的要求，以及違反有關要求的罰則，目前環境及生態局正草擬相關法例，預期在今年第4季向立法會提交

法例的修訂草案。

議員陳月明指鄉郊有不少垃圾黑點，甚至發生非法傾倒泥頭、堆放大型垃圾，政府只能安裝鏡頭，對於打擊垃圾黑點成效不高，詢問當局可否投放更多力量給鄉郊。卓指目前衞生黑點已包含鄉郊，相信明年黑點數目只會餘下約60個。

另一議員林順潮表示，食環署今年宣布更改監察鼠患方式，今年起用新的鼠隻活動調查，

以取代舊有鼠患參考指數調查，目前有100個監察地點，詢問數據是否足夠。卓澄清指監察地點為每區均有100個，而非全港100個，認為足夠。

問及如何處理露宿者問題，卓指「露宿者係人」，如果採取聯合行動驅趕，雖然不難做，但「你驅趕佢，佢就走返去大角咀」，認為意義不大，又指如露宿者並非精神有問題，會找社署了解情況，提供臨時地方，如果十分影響城市面貌，稱「都係會處理」，但並非「一刀切」，他指如認為有一個政策就可以處理，是「不現實」，而政府也要要平衡市容和人性化。