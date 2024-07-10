議員促引入國產新能源汽車　當局無意為混合動力車登記提供優惠

為達致本港2050年前實現碳中和，政府在數年前制訂電動車普及化路線圖。有議員表示，除純電動車輛外，本港市場亦應更主動和及早引入不同的國產新能源汽車，以滿足2035年停止新登記燃油及混能私家車以前仍存在的需求。環境及生態局及運輸署表示，政府將於2035年或以前停止新登記燃油和混合動力私家車，目前沒有計劃另行為仍有廢氣排放的混合動力私家車提供首次登記稅優惠。

有議員提出質詢，指有否考慮提供汽車首次登記稅務優惠，以促進引入國產的高性能插電式混合動力車輛等問題。環境及生態局及運輸署書面回覆表示，署方有與業界保持密切溝通並聽取業界意見，適時更新技術指引及優化審批流程，以進一步便利業界引進更多車輛型號，並確保這些車輛符合相關的技術要求。現時不同燃料車輛，包括電動車、插電式混合動力車輛和化石燃料及非插電式混合動力車輛的審批時間一般為90天。

署方數據顯示，截至今年5月31日，有6輛純電動車獲批核、另93輛純電動車評定工作仍進行中；8輛插電式混合動力車輛亦正進行評定工作，以及有91輛化石燃料及非插電式混合動力車輛獲批、239輛則待審批。

署方亦稱，現時新登記的私家車約70%是純電動車，政府亦已訂下目標，於2035年或以前停止新登記燃油和混合動力私家車，所以沒有計劃另行為仍有廢氣排放的混合動力私家車提供首次登記稅優惠。在2027年年中前把本港公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個。