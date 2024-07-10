補充勞工計劃有積壓個案　政府稱無意改變行業工資中位數

當局指補充勞工計劃在去年9月開始，有一部分積壓的個案。

補充勞工優化計劃規定，輸入勞工的工資須不低於市場相類職位的每月中位工資，但在經濟差的情況，僱主面對一定的壓力。批發零售界議員邵家輝今（10日）口頭質詢當局會否檢討輸入勞工的工資須不低於中位工資的規定，把行業工資中位數解除，提升競爭力。

勞工及福利局局長孫玉菡強調在處理輸入外勞，政府要謹慎，必須保持本地工人優先就業，處理外勞方面明白僱主的考慮，但也需要考慮社會、僱員的考慮，政府在現階段沒有計劃改變行業工資中位數。

飲食界議員張宇人則提出把申請期縮短，指近期會見3名業界人士，他們分別在去年9月已經申請補充勞工，但到近期才收到通知，詢問當局是否有申請時間的限制。

孫回應指當局5月開始優化過程，但去年9月開始，有一部分積壓的個案，但優化後公司只要申請盡量常見職位，交齊文件，當局爭取3個月內通知結果，並啟動4星期招聘，在清理積壓個案後，相信不會再花長時間申請。

勞工界議員周小松指餐飲服務業申請輸入勞工有7,000人，還有大量正等待審批，但飲食業只有6,000空缺，現時失業率上升，詢及當局會否就不同行業進行檢討，保障本地工人的就業機會。

孫重申會堅守本地工人優先就業的原則，在請不到本地人的職位，再考慮聘請輸入勞工。