咪嘥嘢食店計劃增鑽石級別　當局冀參加數目翻一翻

惜食香港運動已推行10多年。今年2月，惜食香港督導委員會表示，把惜食運動延續兩年，並會通過一系列活動及計劃鼓勵及協助社會各界參與廚餘減量及回收，但議員陳振英關注當局的咪嘥嘢食店計劃推出多年，會否檢討金級、銀級食肆的要求。

當局回應指近年社會惜食文化有明顯改變，將來希望進一步減少廚餘，並加大回收，除增加金銀級增加比例，也會招攬食肆加入咪嘥野食店，並加強力度，增加鑽石級別，可以做到進一步推廣惜食文化。

另一議員陳健波則指金銀級別已推出一段時間，市民變得麻木，要引起市民注意以及關注，當局會否提供獎勵，如獎狀或金錢鼓勵。當局強調會招攬更多人加入計劃，也會做新的設計作宣傳，並會在食客方面着手，如提供有積分，讓多些人參與，進入民間。

議員陳沛良則認為食肆參與咪嘥嘢店的積極性比較低，建議當局在食肆續牌時加入要求，增加參與比例。當局回應指，希望透過宣傳教育改變文化，而不是強制要求，希望扎根社會習慣，會加強教育、合作、宣傳幅度，又認同參加計劃食肆有很大的空間，希望數目能夠「翻一翻」。