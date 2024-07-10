涉太古城「私了」咬耳男　無業男暴動及傷人兩罪成

無業男子陳真於2019年11月3日在太古城中心外持刀傷人，並咬甩前區議員趙家賢的耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打受傷倒地。懷疑與「私了」事件有關的6名男子被控參與暴動。當中兩人不認罪受審，案件今（10日）在區院裁決。結果一人罪成；一人罪脫，因法官認為，其所使用的武力，並非不合理及不合乎比例。罪成被告須還押至7月20日，與同案4名認罪被告一同判刑。

今日接受裁決的是高縫（61歲，文員）及鍾志宏（36歲，無業）。他們否認暴動及有意圖傷人罪受審，法官今裁定高縫面對的兩罪罪脫，鍾志宏兩罪則罪成。就着高縫所面對的控罪，法官表示，高縫用腳踢陳真的背部，並不是身體要害，力度不算很大，亦不是持續。另外，被告聲稱他以摺疊雙腿的方式束縛陳真，是希望制止他繼續襲擊其他人的說法，法庭認為並非完全不可信，被告當時所作出的判斷及對陳真所使用的武力，並非不合理及不合乎比例。另外，被告事發後一直在現場逗留，甚至主動接受一些媒體的訪問，並在鏡頭前向執法部門提供其個人資料，及後他亦在陳真襲擊途人的刑事案件中擔任控方證人。法庭不認為當天他有意圖參與暴動，裁定他面對的兩罪均不成立。

就着鍾志宏方面，法官指，經反覆對比影像片段、相關的截圖後，裁定使用伸縮雨傘襲擊陳真的人便是鍾志宏。法庭認為，使用伸縮雨傘不斷大力打向已經全身布滿傷痕，頭部亦血流不止的陳真的頭部，是完全不合理及不合乎比例。此外，法庭指出，被告居住在藍田沒有任何證供顯示當天他需要前往太古城。考慮到全部盧供的累積效應，認為毫無疑問被告發生暴動後，一直逗留在暴動現場，裁定被告面對的兩罪均罪成。

案件編號：DCCC 329/2022