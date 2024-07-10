今屆DSE下周三放榜　考評局當日9時起以短訊通知成績

2024年DSE將在下星期三（17日）放榜，考評局提醒考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書，而自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計會於7月17日收到，亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績。除發放成績通知書外，考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊(SMS)號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS，而今年起考評局將以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發送SMS。

考生若對其成績存有懷疑，可在7月17至22日提出積分覆核及重閱答卷的申請，每名考生最多可申請覆核四個科目的成績，在中國語文及英國語文科，考生可選擇覆核全個科目或分部的成績。學校考生須透過學校遞交覆核成績申請，自修生則自行透過「香港中學文憑考試網上服務」申請。

天文台預料，放榜當日大致多雲，有幾陣驟雨，考評局提醒如遇上惡劣天氣，會因應情況作出特別安排，屆時請留意考評局網頁、DSE App的相關公布。假如8號熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告信號於早上6時生效，將延遲發放成績通知書、網上查閱成績及以SMS發放成績的服務。

而當警告信號在下午1時或之前取消，學校可於信號取消兩小時後派員到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取考生成績通知書，考評局亦會於信號取消三小時後向已提供SMS手機號碼的考生發出載有其DSE成績的SMS。假如警告信號下午1時後才取消，發放成績通知書、網上查閱成績及以SMS發放成績的服務，將延遲一天至7月18日。