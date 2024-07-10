婚姻登記處禮堂使用時間過短　政府稱指若在非繁忙時段會酌情延長

婚禮是人生中的重要時刻之一，政府亦有很多婚禮禮堂可供市民使用。但政府婚禮禮堂也有不少問題，如禮堂使用率、排期不夠有彈性、部分禮堂設施陳舊以及婚姻登記處禮堂的使用時限太短令市民不願使用等，立法會議員今日（10日）向當局就該類問題提出質詢。

當局表示，2022年，在婚姻登記處、特許禮拜場所，及由婚姻監禮人主持下於其他場地舉行婚禮的婚姻總數為29,983場，當中於婚姻登記處的婚禮為13,796場特許禮拜場地及其他由婚姻監禮人主持證婚的場地分別為1,241和14,946場。2023年隨着疫情過去後，大部分場地數字都有上升，婚姻登記處上升至21,555場，其他由婚姻監禮人主持證婚的場地上升至24,834場，總數則上升至47,518場。但特許禮拜場所的數字則出現了小幅下降，下降至1,129場。今年至6月30日，舉行婚禮的婚姻登記數字總數為22,591場。

至於各婚姻登記處每年可舉行婚禮的場次數目及平均使用率，2022年各婚姻登記處的平均使用率為32%。2023年與今年（至6月30日）使用率則同為51%，當中今年6月26日首開的將軍澳婚姻登記處至6月30日有45場婚禮曾使用。當局表示，由於疫情關係，2022年各婚姻登記處的平均使用率較平常為低。2023年和2024年上半年的使用情況則與疫情前相若。由於婚禮通常集中於周末舉行，如只計及周末，2023年和2024年上半年6間登記處的平均使用率由約50%至近90%不等。

現時於婚姻登記處舉行的婚禮每時段為15分鐘。當局指，延長時段將影響其他新人使用服務的機會和婚姻登記處提供的其他服務。但新人於非繁忙的時段需要使用禮堂較長時間，婚姻登記處會提供彈性，會按情況盡量配合需要。除此之外，對於部分婚姻登記處設施老舊，當局則稱，大會堂及紅棉路婚姻登記處所在的建築分別屬於法定古迹和一級歷史建築，不宜進行大型翻新工程。