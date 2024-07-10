廉署發表2023年年報　警務處涉貪投訴屬各部門之冠

廉政公署今(10日)發表《廉政公署2023年年報》並提交立法會。報告提及廉署去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，較2022年增加9%，但相對新冠疫情爆發前的2019年則下降13%。而去年錄得最多貪污投訴的3個政府決部門分別是香港警務處、食物環境衞生署及房屋署，當中警務處涉及104宗投訴屬各部門之冠。報告亦顯示廉署去年共檢控211人，當中包括13名政府人員，其中3人為香港警務處人員，當中的1人更獲判罪成。

年報亦指出，在私營機構中以樓宇管理業、金融保險業及建造業分別錄得最多貪污投訴。廉署去年亦成功搗破歷來最大宗的樓宇維修貪污案件，並推出《物業管理公司防貪指南》，協助物管公司有效預防貪污及進行風險管理。

年報亦提及，廉署於於2023年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，較去年多6宗投訴，當中有14宗並無事實根據，餘下4宗在年底時仍在調查中。而當中有一宗指控證明屬實，涉及一名助理調查主任，投訴人不滿處理查詢時表現有欠專業，調查後確認該主任言詞無禮不恰當，不過由於涉事人員已離職，廉署未能作出紀律處分。

另外，廉署同時亦公布2023年廉署周年民意調查，調查顯示市民對貪污容忍度平均分為0.3分，96.7%受訪者認為社會廉潔對香港發展重要，反映「廉潔」已植根社會成為核心價值。此外，98.9%受訪者表示在過去一年內沒有親身遇過貪污，與過去10年的調查結果相若，顯示香港社會高度廉潔。