「屠龍小隊」案續審　成員供稱不同意示威時用槍對付執法人員

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今(10日)高等法院續審。其中一名被告自辯說，「屠龍小隊」成員間，從沒視黃振強為隊長，也沒同意過示威時用槍對付執法人員。

李家田今日繼續自辯。李說，他在與執法人員所作的錄影會面中，部分答案屬事實，部分應執法人員要求，其餘則是他自行虛構。就着與本案認罪被告黃振強的關係，李稱，他知道黃振強有金主，自2019年9月左右開始，他有問黃振強「攞錢」，由10月至11月間，對方給予他約5,000港元。由於他知悉黃振強有金主，因此沒有問黃資金來源。李續供稱，從沒有人視黃振強為「屠龍小隊」隊長，他不知道黃振強在2019年12月8日行動後要「走佬」。李強調，「屠龍小隊」成員間，沒同意過示威時，用槍對付執法人員。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023