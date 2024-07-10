公院半年錄59宗醫療事故　錯誤處方藥物達39宗

近年醫療事故頻生。立法會衞生事務委員會將於本周五(12日)開會討論公立醫院的服務，根據醫院管理局向立法會提交的文件，2023年第四季至2024年第一季，共錄得17宗醫療風險警示事件，以及有42宗重要風險事件，合計有59宗醫療事故。

根據醫管局提交在過去10年接獲醫院呈報的醫療風險警示事件及重要風險事件的統計數字，其中2023年第四季至2024年第一季，共錄得17宗醫療風險警示事件，包括有8宗涉及進行外科手術/介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料、4宗涉及錯誤為病人或某身體部位進行外科手術/介入手術程序、以及3宗涉及導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件等醫療事故。另錄得42宗重要風險事件，包括39宗涉及可導致死亡或永久受損或具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物、3宗涉及可導致死亡或永久受損的錯辨病人身份事件。

醫管局表示，局方已於本月2日成立公立醫院系統管理檢討委員會，檢視近期涉及公立醫院運作及設施的事故，並就不同層面，包括醫管局總辦事處、醫院聯網、醫院、部門及 員工的管治、考核、問責、運作、風險控制及合規性進行全面的系統性檢討。