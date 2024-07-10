斥港大牙醫學院不理會牙管會要求　議員：應公開譴責

政府提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，以修改牙科執業的規管架構；並作出相應的修訂。立法會今日(10日）恢復二讀辯論有關草案，有議員指草案是「市民大眾期待已久」，就牙科生加設1年實習，認為是「應有之意」，斥多年來港大牙醫學院卻在學術自由下對牙管會的合理關切和要求「拖拖拉拉」；亦有議員指牙管會早在10年前發現港大牙科課程存在臨床實習不足的情況，但今時今日要「急就章」，認為「不理想」。

當局指參考引入非本地培訓醫生的經驗，草案會就引入合資格非本地培訓牙醫增設新途徑，包括開放予所有牙醫的有限度註冊，以及為專科牙醫而設的特別註冊。非本地培訓牙醫只要獲得衞生署、醫院管理局、香港大學和菲臘牙科醫院在內的指明機構揀選全職受僱工作，他們便可向牙管會交有限度註冊或特別註冊申請，並在獲批准後直接在上述指明機構工作，草案也建議本地牙科畢業後實習1年才可執業。

法案委員會主席張宇人指法案是「市民大眾期待已久」，因現時香港公營牙醫服務嚴重不足，而私人牙醫收費極之昂貴，叫人望而卻步，他指截至2023年年底，香港僅有2,876名註冊牙醫，當中超過45%的牙醫年屆50歲以上，因97年回歸後，香港醫療服務市場一直奉行保護主義，而香港牙醫培訓學位數目極之有限，現時只有香港大學牙醫學院提供牙醫培訓課程，2022/23年擴增學額後，每年仍然只收生90人，他形容為「杯水車薪」。他又表示，香港牙醫服務嚴重滯後，牙醫註冊條例通過於1959年，至今65年，多年來條例小修小補，現時的修訂是進行「大手術」，原有條文中只有5條是原封不動保留，其餘大部分均被修正至「面目全非」。

至於在審議草案期間，就現時就讀港大牙醫學院的學生需否參與法定的一年實習爭議，他指爭議分散了公眾注意力，認為草案穩站在病人權益的立場，要求加設1年實習屬「應有之意」，多年來港大牙醫學院卻在學術自由下對牙管會的合理關切和要求「拖拖拉拉」，他指是「極大諷刺」，質疑港大牙醫學院「誤咗學生、誤咗社會」，應該要公開譴責。

對於草案通過後引入非本地培訓牙醫的成效，本身為中醫師的議員陳永光指「唔咁太樂觀」，因內地和海外大部分地方的牙醫享有備受尊崇社會地位，薪酬和福利待遇十分優厚，除非有特別吸引的條件，否則未必願意放棄原本工作來港重新開始，而根據條例草案，引入的有限度註冊和特別註冊牙醫，要轉為正式註冊並非易事，首先要在指名機構工作最少5年，而且要獲受聘機構證明服務令人滿意，其後要在許可試及格，可謂過五關斬六將。

針對加入一年實習期，他表明支持，但無可否認措施對正在就讀牙科課程的學生帶來影響，他指牙管會早在10年前發現港大牙科課程存在臨床實習不足的情況，但未能及時採取跟進措施，以致今時今日要「急就章」，為現正就讀牙醫課程學生的生涯規劃帶來影響，認為「不理想」，希望當局能夠「引以為鑑」，未來政府專業監管機構和高等院校均能時刻保持良好溝通。

但議員林振昇表示，任何輸入人才和勞工的政策都要評估對本地僱員的影響，近來北上睇牙的港人愈來愈多，對私營牙醫市場有所影響，令人手短缺情況有輕微紓緩，而根據醫療能力推算2023，人手雖然出現短中期空缺，但會在2040年之後開始出現供過於求的情況，有關推算結果更未計算引入非本地牙醫的影響，促請當局密切監察人力供求情況，並在有需要時調整非本地牙醫的引入速度。

就增設實習一年，他指意味着現時的畢業生由原先畢業就可以獲取正式註冊，變為畢業後要多一年的實習，這和他們入學和報讀時的認知有很大分別，政府和牙管委指出課程畢業生臨床經驗不足的情況多年來未有改善，好像「直接話啲畢業生唔得」，引起社會大眾關注，造成對牙科學生極為尷尬的情況，即便爭取現屆學生無需一年評核就可正式註冊，社會大眾仍會質疑近年牙科畢業的有沒有足夠能力，對學生造成負面影響和壓力。他表示牙管會在2014和2019年已經指需要提升本地牙醫學士學生臨床技能培訓，質疑港大牙醫學院即使瀕臨「DQ」邊緣，仍然「愛理不理」。