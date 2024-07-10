中小企業務情況持續減弱　飲食及零售業跌幅大

中小型企業積弱不振。政府統計處今日(10日)發表今年6月份的中小型企業業務狀況表月統計調查，結果顯示，中小型企業業務收益的現時動向指數從5月在收縮區域的45.2，再下跌至上月的44.1。港府稱中小企的整體營商氣氛在6月進一步減弱，對未來一個月業務情況的整體預期亦稍為轉弱，但一些行業預期會有相對改善。整體就業情況維持大致平穩。

按行業分析，所有統計調查涵蓋行業的業務收益，現時動向指數在上月較5月下跌，特別是飲食業，從39.1下跌至33.3；以及零售業，由42.9下跌至39.9。另外，調查顯示本月的業務收益展望動向指數為46.5。而進出口貿易業新訂單的現時動向指數由今年5月的45.2下跌至6月的44.1，而7月的新訂單展望動向指數為48.7。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」每月約從600間中小企的固定樣本搜集意見，編制動向指數，而中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈高反映業務普遍愈好，自今年起，中小型企業收益指數低於50的分界線，反映各行業的業務情況減弱。