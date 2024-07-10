調查：57%市民滿意的士服務　惟需改善拒載濫收⾞資等問題

本地的士司機服務質素一直有爭議，業界都發起「的士禮貌運動」。香港的士業議會委託香港恒生大學再次進行的士服務質素問卷調查，了解市民和遊客對本港的士服務的意見。結果顯示，受訪者對本港的士整體服務質素評分為58.8分，較去年同期微升0.4分，57.2%受訪者滿意或非常滿意的士服務，較去年升2.2%，13項的士服務質素元素評分中亦有9項評分上升。

調查團隊在今年4至5月期間，在全港各區隨機抽樣訪問了1,200名的士乘客，並要求他們就13項本港的士服務質素元素作評分和排行重要性，以1分非常不同意、5分非常同意計算。調查結果顯⽰，受訪者對「在路旁很容易截的⼠」、「不拒載、不濫收⾞資」，以及的⼠司機主動向乘客提供協助等方面評分最低，滿分5分中，均不足3.4分，建議的⼠業應繼續在這5方面加強改善。

是次調查顯⽰⾹港的⼠整體服務素質評分平均值為58.8分，當中55.2%受訪者認為本港的⼠整體服務質素良好或優秀，只有少數覺得較差或極差。此外，⾹港的⼠服務整體滿意度得到了59.5分的平均評分，57.2%受訪者表⽰滿意或非常滿意，只有少數表⽰不滿意或非常不滿意。整體來說，今季調查顯⽰⾹港的⼠服務整體表現接近滿意⽔平，比較2023年第⼆季的調查，兩項平均評分以及正⾯評價百分比上都有上升， ⽽兩項負⾯評價百分比都有下降。