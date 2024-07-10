檢舉YouTube見曙光　議員接力掃淫風

就着美國Google旗下影片分享網站YouTube對平台發布的海量色情、暴力及血腥影片監管不力，東方兩年多來22次向當局檢舉YouTube淫片後，議員書面質詢指，今年3月東方向電影報刊辦檢舉YouTube10條色情及不雅影片，淫審處將其中一條評為III級，惟相關影片至報道刊出時仍未下架。商經局則回應電影報刊截至今年6月底，共收到20宗共涉及100條影片的投訴，當中13條被淫裁處評為III級。當局寧願回應議員提問，也不直接回應東方鍥而不捨檢舉，明顯是不想成就東方為民請命的權威。有議員向《東呼即應》指出，今年當局就相關淫褻影片的檢控數字降低，必須探究原因；有學者認為有必要因應科技改變改革針對色情物品的法例。

執法部門終日在說看見有罪案就報警，現在東方就等於一名良好市民響應當局呼籲，結果是長期得不到回應，YouTube宣淫誨暴鐵證如山，等到議員質詢才回覆，令人質疑當局「揀人嚟應，被迫焗應」；抑或是政府多年來不斷向東方施壓，不想成就東方成為為民請命的權威。東方多次檢舉淫片，大眾皆認為政府有責任，保護香港年輕人免受淫片荼毒，各界有識之士、專家學者亦認為應剷淫而非護淫。

只可惜現實卻是「YouTube淫風襲港，官員、議員置身事外」，眼見只有東方長期鍥而不捨向當局檢舉，要求議員加把勁監察政府，很明顯並不是因為利益，而是為了「為市民發聲」所以才一而再、再而三地關注YouTube事件，因這是非常明顯的不當行為，不是「教壞細路」那麼簡單，而是影響整個社會，助長社會壞風氣。

議員周浩鼎指出，當局應對這種情況，在數字和跟進情況上還有更進一步空間，對於今年淫褻影片的相關檢控數字降低，他指如果是因為少了淫褻影片當然是好事，但如果依然有非法上載，但檢控少了，他質疑是否執法人手不足，或處理方面是否碰到新問題。

港大經管學院講師阮穎嫻認為，YouTube檢舉片段是執法困難的問題，若是書本、大衞像等實物，有實物進口、入關可以檢舉，但若是網上片段，因為四處皆是，有些更是海外的伺服器。而且在數碼時代，很多東西都會放上網，很多都是無孔不入，故需要應對科技，改變社會傳播的一些措施，而不是一些舊的法律或制度，但在新的制度，可能會依賴內容供應商，以及教育部門去保障兒童。

然而，當局遲遲不肯積極處理YouTube，令人質疑背後原因是否因為怕得罪美國公司？正如有論者指出，怯洋懼外向來是港府「本色」，面對洋人自己先便「矮了一截」，Google及YouTube來自美國，是否有人覺得「老虎屁股摸不得」？香港回歸已27年，隨時有官老爺覺得既然所有事情「搞掂晒」，香港市民全部都變作順民，有請求、申訴、呼喊，都「先接了你的信，但是否代表會作處理，抑或丟在一旁？」而政府中人只識要求加薪，卻不肯做事，長此下去不但嚴重影響民生，香港亦只會愈來愈衰落、倒退。