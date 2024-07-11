逾半受訪市民曾曬傷　近80%每天無搽防曬霜

一年四季都需要做好防曬措施，尤其在紫外線高的夏季。香港中文大學一項調查顯示，逾半受訪市民曾經或現正有皮膚曬傷，色斑及黑色素沉澱等問題，當中近80%受訪者未有每天塗抹防曬霜。調查又發現大部分市民防曬意識模糊，如有市民認為室內和陰天毋須防曬，以及使用量不足等防曬謬誤。醫生指紫外線會穿過雲層及玻璃，故不論任何天氣及是否外出，市民亦應塗抹防曬產品。

中大傳播與民意調查中心於今年4月透過電話訪問了507名18歲以上的市民。結果發現，有46%受訪者完全沒有塗抹防曬霜，33%受訪者間中有塗抹防曬霜；只有21%受訪者每天有塗抹防曬的習慣。在受訪者當中，逾半數人表示曾有或現有曬傷或黑色素沉殿問題；40%表示有用護膚品處理皮膚問題。

家庭醫學專科醫生陳琳表示，雖然普遍受訪者了解紫外線會曬傷、曬黑、皮膚老化、增患皮膚癌風險，但有超過40%受訪者並不知道紫外線可催生皺紋出現，逾60%受訪者並不知道原來紫外線也會增加患白內障風險，反映受訪港人對光老化及防曬的認識仍有待加強。

陽光中的紫外線容易導致「光老化」。陳指光老化指的正是紫外線對皮膚造成的破壞，導致皮膚老化的現象，包括皮革鬆弛、黑色素沈澱、產生雀斑、傷口愈合受損等；催生皺紋亦是其中一個長遠而嚴重的光老化現象。

陳指出市民對塗抹防曬有不少謬誤，包括誤以為天生皮膚黝黑不用塗抹防曬、曬太陽才需要塗抹防曬霜、塗抹防曬霜後就能一整天無懼紫外線、薄塗防曬霜、具防曬系數化妝品便足夠，以及難以再在妝容之上補塗防曬霜等。她提醒不論任何膚色、任何天氣以及有否外出，亦均應塗抹防曬霜，面部建議分量至少要有一個硬幣大小，而頸及四肢等暴露在外的皮膚亦應塗抹防曬產品。她又補充，建議女士化妝前應該塗抹防曬霜，因為化妝品的防曬系數不高，不能單靠帶有防曬系數的化妝品作防曬之用。

面對五花八門的防曬產品，她提醒市民要留意商品標籤，SPF主要是針對防護UVB，延緩皮膚被曬傷及曬紅的時間。而PA或PPD主要是針對UVA的防護力，有助預防曬黑、色斑及光老化的情況，三者的數值愈高，防曬效能愈高，亦建議配合其他防曬措施，包括外出時戴上闊邊太陽帽、佩戴太陽眼鏡及選擇密度較高、寬鬆、深色的長袖衣服，減底紫外線帶來的傷害。