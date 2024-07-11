東方日報A1：假難民治安毒瘤撈過界　殺入平台送外賣

外賣送餐服務日趨普及，寄生本港成為治安毒瘤的南亞假難民，亦趁機分一杯羹搶本地居民飯碗。入境處發現有人藉轉售或出租外賣平台帳號予黑工獲利，經調查後聯同勞工處於本周一至昨日打擊外賣員黑工，拘捕8名南亞假難民，並在西九龍區拘捕一男兩女香港居民，相信他們是外賣員帳戶持有人。初步調查顯示，有人以每月3,000元出租帳戶，部分黑工已租用外賣員帳戶8至9個月。入境處指出，今年至今已拘捕13名外賣員黑工，並批評外賣平台註冊制度欠嚴謹，因此已主動要求3間本地主要外賣平台，加強核實外賣員身份。

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑表示，經情報分析及深入調查後，於本周一（8日）至昨日聯同勞工處展開代號「光影」的反非法勞工行動，打擊外賣員黑工，拘捕8名南亞裔男子（20至45歲），當中3人印度籍，其餘是孟加拉籍，全部俱是免遣返聲請者，不能在香港合法受僱。

不過，8名黑工中，當中3人騎乘單車送外賣，3人利用電動單車送外賣，另外兩人則做「步兵」。由於入境處發現有3名被捕黑工，涉嫌違反交通法例使用電動單車送餐，將會轉介予執法部門跟進。

至昨日早上，人員掩至旺角、油麻地及佐敦3個住宅單位，拘捕一男兩女（19至45歲）香港居民。初步調查顯示，他們在外賣平台實名註冊帳戶後，以每月約3,000元向黑工出租帳戶，部分黑工更已租用約8至9個月，外賣員每完成一宗外賣訂單，便可在外賣平台賺取每單約20至35元報酬。該3名外賣平台帳戶持有人，涉嫌協助及教唆他人從事非法勞工，以及涉嫌出售或租借外賣員帳號予非法勞工，串謀詐騙外賣平台，已被扣留調查。

入境處指出，雖然目前外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，經核實後始能成功註冊帳號，但相關程序有欠嚴謹，令不法分子有機可乘，冒認外賣員身份送餐。因此，入境處聯同勞工處等部門，早前主動聯絡本地3間主要的外賣平台，要求他們加強核實外賣員身份，當中措施包括優化人臉識別系統，引入或加強雙重或多重認證功能，以及凍結可疑帳戶等。

今年至今，入境處已多次進行打擊外賣行業的反非法勞工行動，共拘捕13名外賣員黑工，他們俱為南亞裔男子以及免遣返聲請者。

入境處強調，會密切留意相關情況，即時採取執法行動，務求保障本地居民的就業機會。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：