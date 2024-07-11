疑與香港14K大佬聚餐跟天道盟結怨　台黑道吳明達台北遭槍擊

台灣台北市知名桑拿店天龍三溫暖周三（10日）發生槍擊事件，有黑道背景的威震集團董座吳明達與司機遭槍手連開5槍，兩人受傷自行到醫院求醫，無生命危險。案中槍手其後帶着手槍到派出所自首，警方正釐清犯案動機。台媒指，事件起因疑與香港黑幫14K大佬餐聚時跟台灣黑幫天道盟結怨有關。

警方表示，33歲彭姓男子涉嫌在店等候，吳明達下午5時許抵達時，彭男朝他開槍。吳明達手腳和司機腳部分別中彈，但意識清醒，兩人其後自行乘車前往醫院治療。彭男之後前往寧夏派出所，告訴值班台要自首，並從背囊內拿出制式手槍，彈匣內還有11發子彈。警方初步詢問，彭男表示，他在台北市開咖啡店，因不滿吳明達的手下來收保護費，於是潛伏在天龍三溫暖等對方出現。但警方懷疑此說法，因彭男所持手槍為美軍使用的SIG P320制式手槍，取得不易。

台媒報稱，吳明達日前與香港黑幫14K大佬聚餐時，與天道盟太陽會另一名大哥發生衝突，雙方更大打出手，但事後他有向對方道歉賠禮，這次中槍沒傷及重要部位，可見警告意味甚濃。另有報道指，他多年前與人合作土地開發案，原計劃兩年內完成開發，卻遲遲未完成，雙方因而產生不愉快。吳明達創立的威震愛心發展協會周四（11日）凌晨發聲明指，他當日與協會幹部在辦公室商討育幼院捐贈物資事宜，離開時遭不明人士開槍伏擊，他與隨行友人均受傷，目前在醫院接受手術。聲明指槍手口供漏洞百出，又質疑其所用槍械來源，有諸多細節尚待釐清，幕後指使者仍在調查中。聲明附上一張吳明達身在病榻、手部受傷經包紮的照片。