恒大高層陳奮獲撤企圖強姦罪　訟費上訴遭駁回　判詞指自招嫌疑

地產商中國恒大集團香港公司男高層陳奮，被指於2021年3月企圖強姦一名女子。陳奮其後被控企圖強姦罪，惟因事主情緒受到困擾，拒絕再提及事件，控方終不提證供起訴被告。辯方申請訟費遭拒。陳奮不服決定，上周五（5日）向終院提上訴許可申請，結果被即時駁回。終院今（11日）頒判詞解釋理據，指案中有充分理據指控陳奮自招嫌疑，判詞另透露事主聲稱，遭性侵時多次向陳奮說「你知唔知我老竇係邊個？佢返嚟會殺咗你！」陳奮卻說不在乎。

37歲申請人陳奮，報稱任職商人。他被控於2021年3月2日企圖強姦女子Ｘ。原審法官張慧玲認為有獨立證供支持Ｘ的指控，陳奮屬自招嫌疑，故拒絕給予訟費。陳奮就訟費命令上訴，終院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚上周五聽取陳詞後，即時駁回上訴許可申請，維持原本決定，並於今日頒判詞解釋原因。

終院在判詞中披露案情，提及X在證人供詞中說，申請人性侵她，過程中，她不斷向被告說「放手，放開我！你知唔知我老竇係邊個？佢返嚟會殺咗你！」申請人卻用普通話回應說，「我不在乎你的父親是誰，我現在想要」。事後，申請人傳訊息給她，當中列出一個委員會的成員名單，問她的父親是否在名單上。法官重申，考慮訟費申請的基礎，並非證據足以定罪與否，而是有否基礎指申請人自招嫌疑。本案證據有充足基礎，去支持申請人自招嫌疑的說法，拒絕批出上訴許可申請，維持原本決定。

案件編號：FAMC 4/2023