理大指有嚴謹學歷認證機制　應無學生可以假證書入學

香港大學經管學院爆出假學歷入學風波，調查後發現至少約30多名中國籍學生提交假學歷文件，院長蔡洪濱更指中大、理大、都大等均發現類似個案。理工大學教務長沈德祥表示，理大有一套相當嚴謹的學歷認證機制，學生遞交申請資料後，不同學系亦會進行面試，以確保申請人是擁有相關資歷，其後亦會再進行資歷查核，指目前應無學生可以假證書入學，日後亦會加強相關審查，並會確保學生在入學前已完成所有審查工作。

在文憑試改制下，通識科被公民科取代，並只設「達標」或「未達標」，理大繼續設有彈性收生要度，酌情取錄考試失手，其中一科比合格成績低一級的學生，不過公民科則必需達「達標」，「未達標」則不符合要求，另外亦需要將理大課程放在聯招申請的Band A 當中。

而下學年開始，理大將開辦多個課程以回應社會需求，當中包括17個碩士及博士課程，涵蓋人工智能、金融科技等，本科課程則新增食品科技與食物安全（榮譽）理學士組合課程及城市信息學及智慧城市（榮譽）理學士課程，另外亦新設副修科目「科研與創新」，開放予2024/25學年入學的一年級學生申請。理工大學亦將於7月在工程學院下成立數據科學及人工智能學系。

理大於新學年亦繼續設有入學獎學金，考獲6科或以上「5**」的考生在本科課程修業期間可獲50萬元資助，而5科「5**」者亦可獲本科課程學費總額及每年5萬港元津貼，以及高達8萬港元的海外交流津貼。另外，理大亦以不同計劃支援學生，例如在體育、文化藝術等範疇表現卓越的學生可透過「德藝計劃」，最高更可獲10萬元獎學金。