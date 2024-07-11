發展低空經濟追落後　葛珮帆促政府盡快成立跨部門工作小組

為發展低空經濟追落後，早前有消息指政府會成立一個跨部門工作小組，並由副司長領導。議員葛珮帆促請政府盡快成立工作小組，並落實不同應用場景的試飛項目，從而獲取實際數據，以開展完善法例及建設低空管理系統的工作，大力推動本地及跨境低空經濟發展。

葛珮帆指中國移動的創投公司中移鏈長基金最近完成了「低空經濟行業研究」，報告詳細分析了低空經濟產業發展趨勢、低空經濟應用場景、低空經濟產業政策、低空經濟產業基礎設施及低空經濟飛行器。報告指低空經濟是新質生產力的典型代表，內地經濟的新引擎，具有1:10的產業鏈放大效應。

低空經濟的核心要素包括：政策、基礎設施、飛行器及應用場景。2030年之前，無人機物流、應急保障及醫療救援、旅遊觀光是可預期的確定性市場。中國移動未來將重點發展低空經濟產業，低空數字基礎設施營運將成為該集團新的戰略方向和業務增長點。

包括中國移動香港首席顧問李帆風等多名核心人員與議員、港府運輸及物流局與民航處官員、特首政策組及智慧城市聯盟成員舉行線上線下交流會。被問及該集團會否在港助推低空經濟的發展，李帆風指為配合集團這方面的發展方向，中國移動香港早前也成立工作小組，推動大灣區低空經濟相關工作。他續稱，目前內地主要採用4.9GHz頻譜作5G-A「通感一體」技術測試，實現對無人機等低空飛行物體實時監測和追蹤，香港現時也有4.9GHz頻譜。