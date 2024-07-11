香港運日本屏幕分離器走私黃金　檢1300萬元貨

香港海關機場科人員根據風險評估及情報分析，本月3日凌晨檢查一件由香港出口到日本、報稱屏幕分離器的空運貨物，內有8個紙箱，總重約120公斤。經X光掃描後，顯示每個紙箱內有4部外表相若的屏幕分離器，惟分離器部分組件密度異常高，於是拆開機器作深入調查。

該32部屏幕分離器包裝完整無缺，機身相對新淨，拆開其密度最高的變壓器組件，打開其中一件變壓器的外殼後，發現一疊連接電線的金屬片。細心觀察見到該些金屬片厚度並不一致，顯示該變壓器與一般變壓器不一樣，但因該疊金屬片緊緊連在一起，要拆開逐塊分析檢查絕不容易。

關員拆開變壓器後，發現34塊E型金屬片，將其取上手後感覺手感有異，於是將34塊金屬片逐一上磅，其中15塊異常金屬片重量是其他金屬片的5倍，懷疑金屬片被人加工。關員刮走金屬片表面塗層及剪開金屬片，揭發金屬片內層疑由黃金鑄造而成，最終在該32部屏幕分離器檢獲21.7公斤黃金，價值約1,300萬港元。

今次是海關首次發現不法分子，將黃金鑄造成變壓器的金屬片，混於正常的變壓器金屬片組裝於屏幕分離器內企圖走私出口。海關相信，該批黃金成功走私到日本，可逃避約130萬港元關稅。