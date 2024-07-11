張秀賢開庭前稱病無證明　官指被告無力還錢判破產

前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，自去年1月底被揭疑四處借錢不還，遭各方債主聲討。考評局通識科委員會前主席賴得鐘於去年中入稟區院，向張秀賢追討14萬港元欠款及利息。賴得鐘今年3月再入稟高院，對張秀賢提出破產呈請。高院本周一(8日)開庭處理破產案。張秀賢沒有到庭應訊，法官遂頒令張破產。法官今日(11日)頒判詞解釋理據，透露周一開庭前張秀賢曾致電法庭書記，聲稱有病，卻未能出示證明。由於張無力還錢，因此決定頒令張破產。

呈請人為賴得鐘，答辯人為張秀賢。據判詞透露，呈請人於2020年11月11日至2021年5月27日，4度借款合共16萬港元予答辯人。至2022年2月到達還款限期時，答辯人仍沒有還款。同年10月，答辯人承諾自11月起每月還款5,000港元。惟自2023年1月28日起答辯人便沒再還款，至去年中答辯人只償還2萬港元。呈請人於2023年8月，入稟區院向答辯人追討欠款共14萬港元，連同利息6,630港元。

判詞續指，2024年6月13日，答辯人存入誓章，指自己有意還款；曾與呈請人商議還款計劃，但被拒絕；他曾償還2萬港元。2024年7月8日，答辯人沒有到庭，亦沒有就呈請提出反對。開庭前，張秀賢曾致電法庭書記，聲稱有病，卻未能出示證明。法官認為答辯人無力還款，而他償還2萬港元與本案無關，因此決定頒令答辯人破產。

案件編號：HCB 1779/2024