至今近20萬專才申請獲批　過半抵港者已就業　月入中位數達5萬

香港作為國際化大都會，每年都能吸引不少人才來港發展或定居。根據立法會文件顯示，從2022年至今年6月底，各項人才計劃吸引超過32萬人申請，當中獲批數目近20萬。通過各項人才計劃來港的人大部分投身於香港的各類核心產業，過半到港人才已經成功就業並投身工作，他們的收入普遍較香港一般收入為高，月收入中位數達約5萬港元。

政府在2022年《施政報告》宣布推出一系列入境措施，吸引和便利世界各地的人才來港發展。包括「高端人才通行證計劃」(高才通計劃)，以及優化各項原有人才入境計劃。截至今年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾321,654宗申請，當中有63%獲批，為197,314宗申請。人才來到香港的同時，他們亦帶來了其家眷落戶香港，共有121,136名受養人來到香港。

此外，來港人才薪酬普遍較高，每月收入中位數約5萬港元，其中四分之一每月收入10萬港元或以上，10%每月收入20萬港元或以上。來港人才中有54%已經就業，他們主要從事的工作包括金融、創新及資訊科技和商貿等行業，均是香港的核心產業。文件還預計，以調查結果為基礎推算，2023年已抵港的高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。