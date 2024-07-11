搗助申請虛構內地基金詐騙集團　拘會計師等6人涉款400萬

執法部門自今年4月起接獲11名市民及5間公司報案，指於2022年底至今年年初，被不法分子以高回報及佣金誘騙投資2間會計公司，但一直沒有收到任何回報，涉款約400萬港元。人員經調查後，本周二(9日)及周三(10日)展開「霧道」行動，搗破一個本地詐騙集團，以涉嫌「串謀詐騙」罪，拘捕4男2女共6人(28至51歲)。他們為集團主腦及成員，分別報稱商人，會計師、補習老師、公司秘書及公司顧問，其中一名51歲男子亦涉嫌「非禮」被捕。

人員調查得知，該個本地詐騙集團開設商會，舉辦不同形式商務交流，從中招攬受害人參加。在獲取信任後，有人即聲稱與內地單位有緊密來往，可以提供第一手消息和投資機遇，於是成立2間本地會計公司，並訛稱該2間會計公司將會取代4大會計師事務所，同時向受害人作出虛假承諾提供高額回報，又邀請他們投資該2間會計公司。受害人簽取入股協議後，轉帳10萬至40萬港元不等入股費而成為股東。

為了提高騙局的可信性，該2間會計公司有實質業務，包括公司註冊及核數等。受害人成為股東後，集團成員會指示其利用會計公司名義，招攬及游說本地科研公司到內地開設分公司，聲稱有先機可率先向內地政府申請一個虛構的內地科技資助基金，獲取最高600萬元現金資助，受害人亦可從中賺取高額佣金。科研公司誤以為該2間會計公司可以順利向內地政府成功申請資助基金，分別繳付6萬至25萬港元的申請費用。惟所謂內地科技資助基金，在申請後卻無實質進展，受害公司從未收到相關資助，受害人也從未收取到承諾的佣金及投資2間會計公司的回報。

執法部門調查發現，所謂入股費用及申請科技資金費用，存入犯罪集團操控的銀行戶口後，大部分被以支票及現金方式提走。由周二至周三人員分別在上水、大埔、荃灣及香港仔拘捕6人，再持手令搜查各人的住所、以及中、上環4商廈單位，檢走手機、電腦、銀行及公司文件等證物。疑犯包括2名持牌會計師，集團開設至少9間空殼公司犯案，當中2名女受害人於去年12月開會期間，被一名集團男成員摸臀部及胸部非禮。。據了解，受害人包括專業人士、會計師、醫療及雲端服務公司，2名被非禮的女受害人。