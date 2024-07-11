串謀呃防疫基金38萬津貼　酒店董事及6親友判囚最高29月

一名酒店男董事涉於政府新冠疫情期間，招攬6名親友訛稱他們為公司僱員，騙取「防疫抗疫基金」津貼共38萬港元。男董事早前於區院承認5項串謀詐騙罪，其餘6名被告經審訊後各被裁定1項串謀詐騙罪成。法官張潔宜今日(11日)判處7人監禁13個月至29個月。法官指本案涉及一些非行業僱員詐騙政府，且有一定嚴重性及有計劃。張官斥責各人存心欺騙公帑，若然計劃得逞，必會衝擊政府撥款制度。

7名接受判刑的被告包括吳卓然、吳浩然、郭麗珍、陳祉旻、趙紫棋(又名趙梓淇)、梁啟明及黃愷，年齡介乎27至61歲。其中吳卓然和吳浩然為兄弟，郭麗珍是2人的母親，案發日期介乎2020年4月18日至5月13日。案件原本另有3名被告，但當中2人獲控方不提證供起訴，另一人則於審訊後獲判罪名不成立。吳卓然為「愛．酒店」董事，他於早前承認5項串謀詐騙罪，今被判囚17個月，其餘6人則經審訊後被裁定一項串謀詐騙罪成，除吳浩然與趙紫棋被判監29個月及13個月外，餘下4人均被判監14個月。

控方案情顯示，政府疫情於期間，在「防疫抗疫基金」下推出津貼資助旅遊業，並由關愛基金撥款，符合資格的旅行代理商和僱員可獲津貼，僱員亦不能自行申請。被告吳卓然案發時為「愛．酒店有限公司」的董事，他共招攬6名親友訛稱他們為公司僱員，並申請律貼，以圖詐騙合共38萬港元。但審計及核數的職員發現，「愛．酒店」根本沒有職員，職員成本為零，最終揭發案件。

案件編號：DCCC 419/2022